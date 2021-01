"Grande Fratello Vip", Cecilia delusa dalla nomination di Zenga: "Il rapporto cambierà"

L'ultima diretta del "Grande Fratello Vip" è stata complicata per Cecilia Capriotti che si è vista catapultare al televoto dopo le nomination ricevute da Maria Teresa e Andrea Zenga. "E' stato proprio inconcepibile riceverla da lui", lamenta l'attrice a Samantha, davvero scottata per quello che è successo. "Ma non dovevamo tutelarci fra noi nuovi?" e con voce delusa spiega: "Fra nove donne ha scelto me, non mi ha fatto piacere. Ora avrò un altro tipo di rapporto!". Anche se alla fine smorza un po' i suoi sentimenti: "Ma non ce l'ho con lui".

Tra i due il rapporto si è incrinato irrimediabilmente. Poco dopo Andrea Zenga riporta a Cecilia un piccolo episodio che a lui non è affatto piaciuto. “Stamattina non mi hai salutato, e ci sono rimasto male, ma è già successo”, senza troppi giri di parole. Cecilia si giustifica: "Ma è distrazione, stanotte non ho dormito e sono stata un po’ di più per i fatti miei”.

L’inquilino probabilmente associa proprio alla sua nomination la causa del distacco di Cecilia: "Non credo di aver fatto nulla di male per non essere salutato", ribatte. "Ti ho tranquillizzato anche ieri, è tutto apposto, non ce l’ho con te, non è cambiato nulla, stamattina ero solo distratta", ammette la Capriotti cercando di rassicurarlo.

