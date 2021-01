"Grande Fratello Vip", Pierpaolo deluso dalla famiglia: "Sto con Giulia"

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " subito dopo la diretta si manifestano i malumori. Pierpaolo , che è stato più volte messo in guardia dalla famiglia, non ha apprezzato l'ingerenza nella storia con la Salemi . La mamma infatti senza mezzi termini ha detto di non gradire il flirt. "Ho chiesto loro di rimanere fuori dalla mia vita in questa esperienza, sono molto deluso", attacca.

"La cosa che più mi ha fatto male è la preferenza ma non si devono intromettere nella mia vita sentimentale - ha proseguito - l’hanno fatto già in passato, in una passata relazione ed hanno sbagliato. Non ho mai avuto mia madre a favore”.

Giulia è molto dispiaciuta e lo consola: "Nella loro testa stanno facendo il tuo bene, non lo hanno fatto in malafede". Pierpaolo però non vuole sentire ragioni: “Non giustificarli, non dovevano intromettersi. Non ho parole i genitori di tutti hanno buone parole e sostegno per i figli. Devono rispettare me e chiunque io voglia al mio fianco".