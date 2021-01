Al "Grande Fratello Vip": nuova lite tra Zorzi e la Orlando

Al " Grande Fratello Vip " va in scena una nuova lite tra Tommaso e Stefania . I due, un tempo amici inseparabili, ora discutono su tutto. Stavolta la Orlando se la prende per il riavvicinamento tra l'influencer e Dayane. E così sceglie di evitarlo, ne parla con la Salemi e la Capriotti, ma appena Zorzi scopre l'arcano s'infuria e nella Casa esplode l'ennesima querelle. "Stefania lo fa per avere delle clip", attacca Tommy.

Tommaso e la Mello trascorrono una bella serata insieme, tra balli e complicità, ma Stefania non la prende bene e si rinchiude in camera da letto. "Che cos’hai? E' perché ho ballato con Dayane?", le domanda Zorzi molto indispettito. "Intanto non ti rivolgere a me con questo tono", ribatte la showgirl alzando il tono della voce.

"Stefania, ho 25 anni, sono un ragazzo e se voglio passare una sera con Dayane, non devo rendere conto a nessuno!”, urla. Così la Orlando si sfoga: “Non sono arrabbiata, sono delusa ed è molto di più di un ballo visto che vi siete chiariti. Me lo ha detto Cecilia”.

Zorzi si allontana agitato e Stefania ne parla con la Salemi: "Mi chiedo per quale motivo Tommaso pretende sensibilità ma non dimostra la stessa sensibilità nei confronti degli altri! Mi rendo conto che questo rapporto l’ho idealizzato, ma da parte sua non c’è la stessa cosa perciò faccio dieci passi indietro".

I due non si rivolgono la parola, l'influencer non capisce il motivo dell'allontanamento dell'amica e con la Capriotti spara: "L'ha fatto per avere dei video in cui c'è lei come protagonista, litiga per quello".

