Al "Grande Fratello Vip" Zorzi litiga con la Salemi: "Sei insopportabile"

Al "Grande Fratello Vip" la colorata festa brasiliana è rovinata da un piccolo litigio tra due (ex?) amici: Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. I due si sono ritrovati chiusi nella Casa più spiata d'Italia dopo un lungo periodo in cui non si erano più parlati. La convivenza non pare però aver rinsaldato del tutto l'amicizia e durante il party Tommaso è sbottato: "Giulia sei sempre più insopportabile. Non credo ti parlerò più".