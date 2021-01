"Grande Fratello Vip", Natalia manda un aereo ad Andrea: "Noi più forti di tutto"

Colpi di scena nella Casa del "Grande Fratello Vip". Nella puntata di lunedì Natalia, la fidanzata di Andrea, non si è presentata in studio, ma qualche giorno dopo ha voluto manifestare tutto il suo amore per l'ex tronista inviando un aereo. E un dolce messaggio. "Noi siamo più forti di tutto, ti amo". Zelletta è uscito in giardino e si è emozionato. Guardando il cielo ha fatto un segno del cuore con le mani.