"Grande Fratello Vip 5", Giulia si lascia andare: "Mi sto innamorando di Pierpaolo"

Nella casa del Grande Fratello Vip 5 è il momento delle confessioni. Durante la scrittura dei propositi per il nuovo anno Giulia e Andrea Zelletta rimangono soli. Tra le altre cose, nel suo biglietto Giulia ha scritto di essere felice di essere vicina all’amore. E pungolata da Andrea ammette: “Beh, sono in procinto... sono nella strada per... innamorarmi ”.



Tra i propositi di Giulia c'è la ricerca ardente della felicità e anche la speranza di avere un programma da condurre nel 2021. Ma l'amore adesso sembra essere più di un proposito, un obiettivo a portata di mano. Alla sua confessione Andrea ride di gusto e si dice felice per il sentimento che Giulia sta provando. Lei di contro sembra già pentita di essersi aperta in questo modo e gli chiede tenere per sé questa espressione dei suoi sentimenti.

Più tardi Cecilia avvicina la Salemi perché è intenzionata a rassicurarla su un elemento ancora ambiguo della storia di Pierpaolo, ovvero il rapporto con la ex Ariadna. Carlotta è infatti amica della ragazza e può dunque riportare informazioni di prima mano. La Vip spiega come i due abbiano avuto il più classico dei colpi di fulmine che però non ha funzionato. La ragazza infatti è tornata a Cuba quando i due si sono lasciati e ora la storia può dirsi definitivamente finita: “Non c’è più nulla, ma lei è carinissima e non se la prende”. Cecilia poi porta la sua esperienza personale ricordando che la ex del suo amato non è malevola, potrebbe essere felice per i due e diventare sua amica. Cecilia però ricorda anche che i rapporti tra Ariadna e Pierpaolo non sono sempre stati buoni, soprattutto nel momento in cui la ex partì con il figlio: “Lui fece un’intervista e lei si arrabbiò”.