"Grande Fratello Vip", Giulia a Pierpaolo: "Nessuno se l'è presa con te, ce l'hanno tutti con me"

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " Giulia si lamenta con Pierpaolo . Dopo la scelta di non mandare in finale Tommaso, l'influencer è stata attaccata dallo stesso Zorzi e dagli altri compagni. Bene, la Salemi non si dà pace e si sfoga con Pretelli: "Nessuno se l'è presa con te, il processo alle intenzioni lo stanno facendo a me da ieri".

"Le aspettative e le delusioni più grandi le ho avute in amicizia e non in amore" prosegue Giulia, che spiega come si sia trovata in una posizione difficile nei confronti di Tommaso "questa cosa va oltre, io ho messo in discussione sei anni di amicizia".

Poco prima la Salemi si era sfogata con Stefania: "C’è la volontà di ferirmi da parte di Tommy. Gli ho detto che mi fa male, ma lui ha risposto seccamente e lo fa ugualmente".

