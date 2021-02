Walter Zenga: "Si può sbagliare, ma i figli si portano nel cuore"

Dopo l'incontro con al "GF Vip" con Andrea, Walter Zenga a "Live - Non è la d'Urso" parla del suo rapporto complicato con i figli. "Andrea è quello che mi somiglia di più caratterialmente - spiega l'ex portiere dell'Inter - ho voluto parlare con lui da uomo a uomo al "Grande Fratello", sono orgoglioso di vedere il suo percorso".

Più complicata la questione con l'altro figlio, Nicolò. Quest'ultimo infatti ha sottolineato più volte l'assenza del padre nella sua vita, tanto da parlarne anche in un libro. "Nicolò dice delle cose non vere - replica l'ex numero uno della Nazionale - è venuto da me, ospite con la sua fidanzata. Io lavoro come allenatore, il tempo di stare insieme non è tanto", racconta. "Ho sempre pensato che vivendo e lavorando tanto all'estero non ci sarebbe stato tanto tempo per stare insieme, ma non avrei mai pensato che un figlio potesse crearmi un problema. Ma certo, mi do delle colpe". Poi parole dure per l'ex moglie Roberta Termali: "Proprio oggi mi ha scritto un messaggio perché sapeva che sarei venuto qui - ha detto - io non ho fatto interviste con un atteggiamento come il suo, mai".

Zenga ha risposto anche alle sfere del programma che hanno commentato il suo incontro con Andrea al "GF Vip" e ha parlato delle critiche ricevute dai social: "Si può sbagliare - ha detto - ma i figli si portano nel cuore, ci sono cose che nessuno sa e so solo io, certo è che quando alleno qualche squadra sono lì per lavorare e non vado in giro a fare l'influencer".