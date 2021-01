Nicolò Zenga: "Papà mi chiese se avevo mai pensato di cambiare cognome"

A "Live - Non è la d'Urso" continuano a tenere banco le dichiarazioni di Andrea e Nicolò in merito al padre Walter Zenga, ritenuto assente per la maggior parte della loro vita. A far scalpore, durante la puntata di domenica 24 gennaio, è la prefazione del libro - ancora non pubblicato - scritto da Andrea, del quale la conduttrice Barbara d'Urso ha letto alcune frasi molto forti: "Un pomeriggio gli ho detto quanto ho sofferto la sua assenza e mi ha risposto che non ero nessuno per poter giudicare la sua vita e non potevo permettermi di criticarlo. Mi ha detto che adesso aveva una nuova famiglia ed era giusto che pensasse solo a loro concludendo che per noi non esisteva più, addirittura domandandomi se avevo mai pensato di cambiare cognome".

"Perché non mi hai detto niene del libro?" - chiede Jacopo, anche lui ospite della trasmissione di Canale 5 - "Forse abbiamo caratteri diversi, io adesso ho superato i problemi con papà, ma non ho mai detto di essere sempre andato d'accordo con papà".