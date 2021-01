Andrea Zenga parla del rapporto con il padre Walter: "Nei momenti più importanti non c'è stato"

Andrea Zenga parla, per la prima volta, del rapporto con il padre Walter nella Casa del "Grande Fratello Vip". Tra padre e figlio non scorre buon sangue, come raccontato dal concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini: "Nei momenti importanti della mia vita lui non c'era - ha spiegato durante la trentunesima puntata del programma -, io penso a chi c'è stato. Non voglio fare la vittima, ma non ho mai sentito il bisogno di andarlo a cercare, non mi manca".

"Non è un obbligo essere padri, è un volere: non posso fargliene una colpa - continua Andrea -. A 27 anni non mi basta un rapporto con un messaggio al mese, voglio qualcosa di più, secondo me deve essere lui a fare il primo passo", ammette l'ex concorrente di "Temptation Island Vip",