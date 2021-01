Andrea Zelletta e il presunto tradimento della fidanzata Natalia Paragoni: "Mi fido di lei"

Dopo giorni di tormento, Andrea Zelletta parla delle voci sul presunto tradimento della sua fidanzata Natalia Paragoni. Secondo alcuni inquilini del "Grande Fratello Vip", la ragazza avrebbe avuto una scappatella estiva, ma per l'ex tronista non ci sono dubbi: "Quando la storia è uscita nelle scorse puntate sono rimasto impassibile perché Natalia mi fido ciecamente di lei - spiega - poi ho avuto questo momento di defaillance quando sono cominciate a circolare le voci anche sui presunti dettagli di questa storia".

Zelletta ribadisce la fiducia nei confronti della sua fidanzata, che però non si è presentata in studio per un ulteriore chiarimento e ha diffidato il programma per non affrontare l'argomento: "Lei non è venuta perché secondo me non vuole parlare di queste cose pubblicamente - ha detto l'ex tronista - lei è una ragazza sensibile, sono sicuro che non ha fatto nulla di ciò che si dice".