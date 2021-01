"GF Vip", Antonella Elia entra nella Casa e attacca Samantha De Grenet: "Sei una str***a"

Antonella Elia entra nella Casa del "GF Vip" e spara a zero contro tutti. L'opinionista del programma ha varcato le porte di Cinecittà per avere dei faccia a faccia molto duri con alcuni dei concorrenti. Prima a finire nel mirino di Antonella è stata Samantha De Grenet: "Sei una borgatara ripulita, la regina dell'arroganza - ha attaccato l'opinionista - al massimo della tua carriera sei stata la reginetta del gorgonzola. Pensi di essere inattaccabile, ma sei una str***a". "Sono qui che tremo - ha risposto la showgirl - hai imparato una parte e la stai recitando a memoria".







Elia si è scagliata poi anche contro Andrea Zelletta: "Quando si è parlato della tua storia con Natalia durante una delle puntate precedenti sei stato impassibile - ha detto - ma nell'ultima settimana non hai fatto altro che piangere in questa settimana, non hai le pa**e".

E ancora: "Perché non ci fai vedere chi sei? Non è questione di educazione, non ti esponi mai... sei sempre piccolo, buono buono e riesci a stare qui dentro da quattro mesi". "Proteggerò la mia donna fino alla morte", ha replicato l'ex tronista di "Uomini e Donne". quindi il turno di Cecilia Capriotti: "Fai il doppio giochi con Stefania e Dayane". Lei però si difende: "Voglio bene a entrambe, ho solo voluto chiarire subito la situazione".