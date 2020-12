"GF Vip", lite furiosa tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi | Lui: "Sei una psicopatica"

È stata la coreografia di Capodanno a far litigare Tommaso Zorzi e Stefania Orlando al "GF Vip". I due la stavano provando quando un commento di Stefania avrebbe disturbato Tommaso che le ha dato della psicopatica. Da questo momento in poi hanno iniziato a discutere animatamente. "Non puoi darmi della psicopatica", ha dichiarato innervosita Stefania. Tommaso ha provato a giustificarsi, ma Orlando non ha voluto sentire ragioni.

Molti degli inquilini sono intervenuti per placare gli animi. "Tommaso ti adora, non voleva offenderti", si è intromessa Cecilia Capriotti nell'intento di mettere pace tra i due amici. "Non mi interessa, fatela voi la coreografia io non voglio più partecipare", ha continuato decisa Stefania. Dopo poco però, passato il nervosismo, i due amici sono riusciti a chiarirsi e si sono chiesti scusa a vicenda.