GF Vip”, Maria De Filippi: “Tommaso all’inizio non mi eri simpaticissimo"

"All’inizio non mi eri simpaticissimo". Maria De Filippi, in collegamento dagli studi di "Amici", parla a Tommaso Zorzi. Si apre così la 29esima puntata del "Grande Fratello Vip". L'influencer realizza il sogno di conoscere la conduttrice tv che gli rivela: "All'inizio fai la parte dell'arrogante e dello sprezzante, ma guardandoti sempre più ho imparato ad apprezzare altri lati del tuo carattere".

L'influencer, che nella Casa aveva dichiarato la sua ammirazione per Maria De Filippi e il sogno di lavorare per lei anche solo facendo "caffè e fotocopie", viene messo davanti a una fotocopiatrice per dimostrare di essere all'altezza del compito dichiarato. "Mi sento male. È come se un motociclista incontra Valentino Rossi", ha affermato il 25enne. La conduttrice tv ha analizzato insieme all'influencer la sua scheda personale. Si è mostrata interessata alla vita di Tommaso fuori dal reality e ha dichiarato: "Sono convinta che c'è una parte che tieni ancora nascosta e lo fai perché hai paura". Maria De Filippi, prima di salutare l'influencer per poi ricollegarsi per un saluto a tutti i concorrenti della Casa, ha incoraggiato Zorzi a rimanere fino alla fine nel programma. "Non mollare, fidati di te stesso", ha concluso De Filippi.