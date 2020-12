"GF Vip", il litigio tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello

Non è un buon momento tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, le due sembrano essere sempre più lontane da quando nella Casa è entrata Sonia Lorenzini che ha legato molto con la modella brasiliana. Durante la 29esima puntata del "GF Vip", però, Rosalinda non ha apprezzato il contenuto di alcune clip mandate in onda dove Dayane esprime giudizi davvero pesanti nei suoi confronti.

Una grande delusione per l'attrice che non riesce a mantenere la calma e una volta a confronto con Dayane sbotta. "Adesso che sto iniziando ad acquisire consapevolezza su me stessa non vado più bene per Dayane - dichiara l'attrice che aggiunge amareggiata - sarò un giocattolo usato e vecchio da mettere da parte". "Sono me stessa, e se a te non sta bene va bene lo stesso, mi amo così come sono", conclude Rosalinda.