"GF Vip", Antonella Elia contro Samantha de Grenet: "Sei un bullo di periferia"

"Fai attenzione a come parli. Tu non sei una nobile, sei un bullo di periferia". Antonella Elia attacca duramente Samantha de Grenet durante la 29esima puntata del "GF Vip". L'opinionista ha commentato il litigio tra la conduttrice tv e Stefania Orlando a seguito del quale de Grenet ha utilizzato delle parole molto forti. Le due si sono chiarite, ma Antonella Elia ha voluto ritornare sulla polemica per dire la sua.

"A me non bastano delle scuse fasulle. Tu hai detto tre volte ti uccido a Stefania. Fai attenzione a come parli", ha esordito l'opinionista che ha considerato poco adeguate le parole di Samantha contro Stefania. "Hai una presunzione e un’arroganza che ti tornano contro. Non mi dare mai più dell’imbecille", ha concluso Antonella. "Io dico quello che voglio. Non mi interessa fare pace con te”, ha infine replicato de Grenet.