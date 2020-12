"GF Vip", scatta il bacio tra Dayane Mello e Andrea Zenga

Quella appena trascorsa, al "GF Vip" è stata la settimana dei baci. Insieme a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono scambiati una dolce effusione anche Dayane Mello e Andrea Zenga. Questo bacio però non è stato il frutto della prova del "GF Vip", ma di uno scherzo degli inquilini della Casa al nuovo arrivato.

Durante la settimana di Natale gli autori del reality di Canale 5 hanno messo alla prova i concorrenti sfidandoli a baciarsi sotto il vischio. I ragazzi sono stati invitati a scegliere delle coppie e dopo la sirena, azionata dalla regia, i concorrenti hanno avuto il compito di correre sotto il vischio per baciarsi. E' stato così per Giulia e Pierpaolo, ma anche per Mario Ermito e Giacomo Urtis. Per Dayane e Andrea però le cose sono state un po' diverse, perché il loro bacio è stato frutto di uno scherzo degli inquilini della Casa che hanno finto di sentire la sirena e hanno invitato Andrea a baciare Dayane che non si è tirata indietro.