Giacomo Urtis: "Mio padre non accetta la mia omossessualità", poi la sorpresa

Giacomo Urtis ha regalato un momento molto toccante nel corso della trentunesima puntata del "Grande Fratello Vip". Il "chirurgo dei Vip" ha parlato dei problemi avuti con la famiglia, dopo aver fatto coming out.

In particolare, Urtis ha svelato il difficile rapporto con il padre: "Mio padre non ha ancora accettato questa cosa, aspetta ancora che mi sposi. Per lui è una malattia, me ne sono fatto una ragione a un certo punto", ammette.

Urtis ha parlato anche del suo passato "Per molto tempo ho creduto di essere etero, perché non esisteva nessuna alternativa. Mia mamma invece è diventata mia complice". Poco dopo, però la sorpresa: il concorrente ha incontrato i suoi genitori e sciogliendosi n un abbraccio, anche con il papà.