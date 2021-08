Ha visto la morte in faccia, con ben due ictus, e da allora Walter Nudo non è più lo stesso. Il volto tv racconta il suo cambiamento in un libro , " La vita accade per te ", e al Corriere della Sera confessa: "Avevo tutto ma non ero felice, adesso non ho più soldi ma ho scoperto cosa è la felicità. Ho chiuso con la tv che ho sempre fatto, mi ha dato tanto ma è tempo di fare altro".

"Nel 2018 ho avuto due ictus e subìto un’operazione al cuore. Ho visto la morte negli occhi. E pensato: 'Se è il momento di andarmene, ho fatto tutto quello che volevo?' - racconta Walter - Ci insegnano a inseguire cose materiali: io le ho avute tutte. Soldi, auto, successo, copertine. Non mancava niente. Però non dormivo la notte. Adesso di soldi non ne ho, ma sono felice".

Così ha scritto tutto nero su bianco in un libro: "Non pretendo di insegnare nulla, ma quello che voglio è condividere riflessioni che spero aiutino altri. Ho avuto alti e bassi: ora però so che la vita non accade a noi, ma per noi. Ho sperimentato depressione, bancarotta, non camminavo più, mi sono operato al cuore, mi sono separato. Ora ho messo tutto questo a disposizione degli altri".

Nudo annuncia anche l'addio ai reality: "Le proposte non sono mancate, ma quel tipo di tv non mi interessa più. Se ci fosse una proposta più in linea con quello che voglio comunicare adesso sarebbe differente".

