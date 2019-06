Walter Nudo annuncia il ritiro dalla tv: "Il tempo è prezioso"

Operato al cuore ad aprile, dopo essere stato colpito da due ischemie mentre si trovava negli Usa, Walter Nudo ha deciso di dire addio alla tv: "Negli ultimi mesi, dopo aver capito di quanto sia prezioso il mio tempo ho deciso di impiegarlo solo in campi e progetti in cui posso ispirare le persone ad essere sempre più consapevoli e responsabili della propria vita. Non giudico né i contenitori e né chi la continua a fare, ognuno fa il suo percorso e questo semplicemente non è più il mio".

Il vincitore del "Grande Fratello Vip 3", ha fatto diramare una nota sulla sua scelta professionale: "Dopo 24 anni è arrivato il momento di fare un passo indietro dalla televisione italiana. Ringrazio la Rai e Mediaset per avermi dato la possibilità, in tutti questi anni, di far parte della loro famiglia"



E aggiunge: "In questi ultimi anni, mi sono sempre più allontanato da una televisione che condividevo sempre meno, sono rientrato partecipando all'ultimo GF VIP solo per dimostrare che si può fare spettacolo anche con valori importanti come la fratellanza e la pace".