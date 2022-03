"Isola dei Famosi", l'avventura è iniziata: Antonio Zequila e Floriana Secondi legati giorno e notte

Esordio vincente per il reality, che nella prima puntata ha conquistato il 23% di share, il miglior debutto dal 2018. Non sono mancati i colpi di scena. Tra questi, la formazione dell'insolita coppia formata da Antonio Zequila e Floriana Secondi, approdati in Honduras come naufraghi solitari ma costretti a unirsi per poter rimanere in gioco.

Ma per le sorprese non sono finite. I due vip saranno costretti a vivere legati 24 ore su 24 con una corda che può allungarsi al massimo di un metro e mezzo. L'annuncio ha creato non poco imbarazzo tra i naufraghi, soprattutto in Floriana. L'ex vincitrice del "Grande Fratello" ha, infatti, iniziato a pensare a tutti i momenti della vita quotidiana che dovrà affrontare con Zequila. Tra questi, il bagno. "Io sono una persona pudica, come faccio?".

Tra le risate del pubblico, degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria e della Blasi, la coppia è stata avvertita: liberarsi dalla corda anche solo per pochi secondi avrà ripercussioni su tutti gli altri concorrenti. Ma Floriana e Antonio dovranno affrontare anche un altro problema. Già nei primi giorni del reality non è escluso che i due possano litigare a causa dei loro forti caratteri. Riusciranno a trovare un equilibrio?

Alla sua prima puntata l'"Isola dei Famosi" è stata vista da 3.236.000 spettatori totali, il 23.25% di share, miglior debutto dal 2018, con picchi che hanno superato il 32% di share. Ottimo risultato sul target commerciale (25% di share) e sui target più giovani, dove segna una media del 35% di share tra i 15-34enni.

Sui social, il reality, prodotto da Banijay Italia, ha generato 225mila interazioni totali ed è stato il programma d'intrattenimento più commentato dell'intera giornata di ieri. Su Twitter, l’hashtag ufficiale #ISOLA ha dominato il podio dei TT Italia e Mondo.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: "Ilary Blasi conferma polso, estro e ironia, nel saper governare la grande macchina dell’Isola. Uno show molto amato dell’ammiraglia Mediaset, che vede Ilary in compagnia di Nicola Savino e Vladimir Luxuria, con Alvin eccellente inviato-pro. Un programma produttivamente molto impegnativo, confezionato con cura da Banijay Italia e Mediaset, che ringrazio calorosamente, insieme al cast e, in particolare, al team tecnico sull’isola e in studio supervisionati dall’efficace regia di Roberto Cenci. Buon lavoro a tutti!".

