"Isola dei Famosi", il racconto della prima puntata

IL PRIMO TUFFO DALL'ELICOTTERO E' DI ALVIN - Inizia l'"Isola dei Famosi". Una bellissima e spumeggiante Ilary Blasi entra in studio e dà il via al reality. Dopo la presentazione degli opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, Alvin in collegamento dall'Honduras mostra la bellezza di Cayo Cocino e inaugura la nuova avventura con il primo tuffo dall'elicottero.

LE PRIME DUE COPPIE: JEREMIAS E GUSTAVO RODRIGUEZ, CARMEN DI PIETRO E IL FIGLIO ALESSANDRO - Presentate le prime due coppie. Jeremias Rodriguez, alla sua seconda volta all'"Isola dei Famosi", partecipa insieme al papà Gustavo. I due si definiscono migliori amici e promettono: "Questa esperienza sarà diversa". Carmen Di Pietro, che ha già partecipato al reality, è molto apprensiva con il figlio Alessandro che avverte la mamma: "Ti dimostrerò che non sono più un bambino di 10 anni". Le coppie si lanciano dall'elicottero per raggiungere la loro futura casa ma, in previsione della fame, la Di Pietro mangia l'ultimo pezzo di cioccolata e, dopo qualche attimo di tentennamento, si tuffa in mare.

CICCIOLINA SBARCA SULL'ISOLA - In gara da sola, Ilona Staller, in arte Cicciolina, è la terza concorrente a sbarcare sull'"Isola". "Sono veramente emozionata", dice nella sua presentazione. Per lei niente lancio dall'elicottero, ma direttamente in collegamento con Ilary da "Playa Cicciolina", ma non sarà la sua metà definitiva... l'ex pornostar sarà messa di fronte a una scelta.

CLEMENTE RUSSO E LA MOGLIE LAURA - Innamorati e sportivi, Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni sono più agguerriti che mai. La coppia arriva sulla spiaggia a bordo una piccola barca a causa di un problema al timpano di Clemente.

I NAUFRAGHI SOLITARI - Dopo Cicciolina, è il momento di altri sei naufraghi solitari: Nicolas Vaporidis, Estefania Bernal, Marco Melandri, Floriana Secondi, Jovana Djordjevic, Roger Balduino. Non sanno ancora che per poter partecipare al reality dovranno formare una coppia con un altro concorrente. Anche per loro niente tuffo in mare dall'elicottero, ma arrivano in spiaggia in barca.

LORY DEL SANTO E IL FIDANZATO MARCO - Ancora una coppia, questa volta formata da Lory Del Santo, vincitrice del reality nel 2005, con il fidanzato Marco Cucolo, che si dice preoccupato per il lancio dall'elicottero ma è pronto a farlo per la sua compagna. La prima a lanciarsi è Lory che, senza paura, inizia la sua avventura dopo 17 anni. Anche Marco si tuffa pronto a vivere questa nuova esperienza. In studio Delia Duran che conosce la Del Santo da dieci anni: "E' una donna meravigliosa, mentre Marco è da scoprire". Sul loro rapporto, caratterizzato da una grande differenza d'età, la moglie di Alex Belli spiega: "Si completano".