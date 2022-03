"L'Isola dei Famosi", ecco il cast al completo: da Cicciolina a Gustavo e Jeremias Rodriguez

Come da tradizione arriva la cover di "Tv sorrisi e Canzoni" che anticipa tutti i naufraghi de "L'isola dei famosi".

Il reality riparte lunedì 21 marzo su Canale 5 (poi in onda ogni lunedì e giovedì) in prima serata. Al timone c'è Ilary Blasi. L'inviato in Honduras è Alvin, mentre gli opinionisti in studio sono Nicola Savino e Vladimir Luxuria.