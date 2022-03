"Isola dei Famosi", annunciato un altro naufrago: è Nicolas Vaporidis

Tra i vip che parteciperanno all'"Isola dei Famosi", al via il 21 marzo su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi, c'è anche Nicolas Vaporidis.

L'attore è pronto a sbarcare in Honduras, dove giocherà da solo. Quest’anno, infatti, i concorrenti saranno divisi in due gruppi: coppie e singoli. Le coppie, novità dell’edizione 2022, saranno formate da amici o parenti: genitori/figli, marito/moglie, fratello/sorella, mamma/figlio e, come nel loro caso, fidanzato/fidanzata.