"Isola dei Famosi", Vladimir Luxuria e Nicola Savino sono gli opinionisti di Ilary Blasi

Lunedì 21 marzo in prima serata su Canale 5 al via la nuova edizione dell’Isola dei famosi con molte sorprese e un cast sorprendente che sarà svelato presto.

Alla guida del programma per il secondo anno consecutivo c’è Ilary Blasi. Inviato in Honduras è Alvin. A commentare in studio le avventure dei concorrenti due new entry: Vladimir Luxuria e Nicola Savino.