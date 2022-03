"L'Isola dei Famosi" sta tornando: sedicesima edizione al via dal 21 marzo

"Riparte l’avventura… per sopravvivere e vincere".

Dai canali social "L'isola dei Famosi" annuncia la partenza ufficiale dal 21 marzo della sedicesima edizione. Per il secondo anno Ilary Blasi sarà al timone del reality in onda in prima serata su Canale 5. E nel video in cui la vediamo atterrare sulla sabbia dell'Isola, la presentatrice annuncia: "Io sono pronta, ma dove siete tutti?".