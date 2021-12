Da "Amici" al "Grande Fratello Vip", tutti i vincitori di un anno di talent e reality

Awed è il trionfatore della quindicesima edizione dell’"Isola dei famosi". Prima della partecipazione all'adventure game si presentava sui suoi profili social come youtuber, attore, comico, conduttore, cantante e bugiardo. Nato a Napoli il 12 luglio 1996, all’anagrafe Simone Paciello, muove appena sedicenne i suoi primi passi su Youtube, mettendosi in luce con monologhi comici in stile americano, o con video di reaction da milioni di visualizzazioni, che gli valgono il Top Reviews ai Web Show Awards (2015).

Nel 2016 è nel cast di "Natale al Sud" con Massimo Boldi, e diventa un ospite amato di #SocialFace. Nel 2017 arriva il suo libro "Penso ma non lo penso" e la canzone “Scusate per il disagio” (con Amedeo Preziosi e Riccardo Dose) che ottiene oltre 30 milioni di view e il Disco d’Oro. Nel 2019 è ospite di "Ciao Darwin" su Canale 5. Da settembre 2020 è alla conduzione del "GF VIP Party" con Annie Mazzola.