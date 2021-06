"Isola dei Famosi", Awed vince la quindicesima edizione

Sono passati 84 giorni dall'inizio di questa quindicesima edizione. Ilary Blasi dà il benvenuto e introduce la puntata finale: solo uno dei naufraghi vedrà premiato il proprio coraggio.

PRIMA ELIMINAZIONE - Il primo focus della serata è sui due in nomination: Matteo e Awed. Due amici e un destino beffardo che li ha messi uno contro l'altro. Il televoto però salverà solo uno di loro, che continuerà insieme agli altri la lotta alla vittoria. Arriva il momento della verità. Il pubblico ha deciso che il naufrago che deve abbandonare l'Isola è Matteo, eliminato a un passo dalla finale.

SFIDA PER UN INCONTRO - Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione, fidanzate di Ignazio e di Andrea, saranno protagoniste di una sfida: una tra loro potrà riabbracciare e rivedere subito il loro amato. La prova è quella del girarrosto. I due concorrenti assistono alla prova dalla Palapa ma non credono che siano veramente in Honduras. Iniziata la prova, Arianna cade in acqua dopo pochi secondi. E deve lasciare l’isola perché, come dice Ilary, "il regolamento è il regolamento".

PRIMA PROVA - I cinque finalisti sono chiamati in spiaggia per la prima prova. Sono stesi su dei letti di legno sospesi nel vuoto, che si inclinano mano a mano. Il primo che perde va al televoto flash, quello che resiste di più sarà salvo. Il primo a cadere è Ignazio che finisce al televoto. Vince Andrea, che sceglie Beatrice, che dovrà sfidare Moser.

IGNAZIO INCONTRA CECILIA - Ignazio sbarca su un'altra Isola dove c'è una cassa con dentro un diario con foto e pensieri che gli manda la sua Cecilia. "l nostro amore era già scritto nel nostro destino. Hai la capacità di farmi sentire amata, protetta e speciale. Ti amo come non ho mai amato nessuno prima". Moser si commuove, prima di incontrare la fidanzata sulla spiaggia. I due si promettono amore eterno e Ignazio dice di voler coronare presto la loro storia con un anello, ma lontano dalle telecamere perché resti un momento loro soltanto.

SECONDO VERDETTO - Ilary chiude il televoto. Il pubblico ha deciso che il naufrago che deve abbandonare l'Isola è Beatrice. Ignazio è ancora in gara. Ora i concorrenti sono rimasti in quattro.

NUOVA PROVA - In spiaggia i sopravvissuti si sfidano in una nuova prova, il filo di Arianna: un percorso ad ostacoli e intrecci, con l’obiettivo di non aggrovigliare la corda. Il più veloce sarà salvo, l'ultimo andrà direttamente al televoto flash. Vince Awed, che sceglie da mandare Valentina al televoto in compagnia di Ignazio, ritirato e quindi ultimo della prova.

TERZO VERDETTO - Il televoto ha decretato l'ennesimo eliminato della serata: Ignazio. Valentina Persia, Andrea Cerioli e Awed sono i tre finalisti.

L'ULTIMA PROVA - I tre si giocano la finalissima con la prova del fuoco. Solo il vincitore si salva mentre gli altri due se la giocheranno a nuovo televoto. Vince Valentina.





NUOVO TELEVOTO - Chiuso il televoto, il naufrago che deve abbandonare è Andrea, terzo classificato. Awed si giocherà la vittoria finale con Valentina. La proclamazione del vincitore avviene in spiaggia. Dopo lo stop al televoto, Ilary legge il verdetto finale: il pubblico ha deciso che il naufrago che vince l'edizione 2021 del reality è Awed con il 61% dei voti.