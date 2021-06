I naufraghi salutano "L'Isola dei Famosi" con una cenetta a base di pesce crudo

Ignazio ammette di sentirsi totalmente svuotato e senza un minimo di carica, anche Matteo percepisce che c’è meno energia in giro ora che la fame inizia a farsi sentire veramente. Andrea è così stremato che non riesce nemmeno a lamentarsi, l'unica soluzione per lui è mangiare il minimo indispensabile e passare il resto del giorno a dormire.

Per fortuna la natura viene loro in soccorso: Matteo trova per caso un cocco e la situazione cambia drasticamente. A pancia (quasi) piena, i naufraghi si tuffano in mare come se fosse una vacanza tra amici.

Beatrice, la più abile del gruppo a pescare, riesce poi a catturare un grosso pesce. La ragazza corre sulla spiaggia dai compagni, per mangiare al più presto il ricco bottino. Nonostante l’assenza di fuoco, i naufraghi non si scoraggiano e iniziano a divorarlo crudo: “ve l’avevo detto che era sushi!” grida felice Matteo. Andrea invece è irremovibile e nonostante la fame si rifiuta. "Non lo mangerei neanche se fosse pinna oro", dichiara convinto.

