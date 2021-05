"L'Isola dei Famosi 2021", i finalisti sono Beatrice, Andrea, Ignazio, Valentina, Matteo e Awed

Ventunesimo e penultimo appuntamento per " L'Isola dei Famosi 2021 ". Dalla semifinale del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi sono usciti gli ultimi quattro naufraghi per comporre il sestetto che si giocherà il titolo. I finalisti sono Andrea, Ignazio, Awed, Matteo, Valentina e Beatrice. Awed e Matteo si sfideranno al televoto.

CLICCA E SCOPRI TUTTO SU QUESTA EDIZIONE DE "L'ISOLA DEI FAMOSI"

Si comincia con un video che riassume l'avventura dei naufraghi fino a oggi. E poi è già il momento del primo collegamento con la Palapa dove tutti sono in attesa in compagnia di Massimiliano Rosolino. Ilary annuncia a tutti che alla fine di questa puntata saranno trasferiti in una nuova isola, senza fuoco e con poco riso. Insomma, il sacrificio finale prima del traguardo.

LA SFIDA DEL TELEVOTO - E' il momento di capire chi tra Matteo e Isolde riuscirà a salvarsi. Ma nel frattempo chi finisce sulla graticola è Awed che, in un video, si mostra piuttosto ondivago nell'appoggiare prima uno e poi l'altra e poi ancora Matteo. Di Isolde viene invece mostrato il lato inedito tirato fuori negli ultimi giorni, dove ha imparato a parlare napoletano e ha svelato un animo da ballerina e da appassionata di rock. E per metterla alla prova rientrati in diretta vengono sistemati due cubi sopra i quali Isolde e Miryea si scatenano al ritmo di "Zitti e buoni" dei Maneskin. Dopodiché viene dato lo stop al televoto. Ad abbandonare l'Isola dei Famosi è proprio Isolde (che però non sa che ancora deve passare da Cayo Paloma dove potrebbe rientrare in gioco).

ISOLDE SU CAYO PALOMA - Miryea, Awed, Valentina e Matteo si devono adesso giocare un posto in finale accanto ad Andrea e Ignazio. Per ottenerlo dovranno superare una prova molto dura. Nell'attesa si va a Cayo Paloma da Beatrice e Roberto. I due hanno trovato una grande intesa. Per passare il tempo si sono dedicati a yoga, giochi e anche a un bagno come mamma li ha fatti. Ma il loro idillio potrebbe essere rotto da una terza incomoda... arriva infatti Isolde. Dallo studio tutti provano a convincerla a rimanere, lei è molto combattuta, ricordando che è già stata battuta più volte al televoto. Alla fine si convince e quindi si apre un televoto flash per decidere chi dovrà rimanere su Cayo Paloma tra lei, Roberto e Beatrice.

LA SFIDA PER IL TERZO FINALISTA - I quattro sono pronti per la gara di resistenza. Sono tutti immersi in una vasca piena d'acqua, con il viso che emerge sferzato da un getto. Le prima ad abbandonare sono Valentina e Miryea, poi Matteo. Quindi Awed è il terzo finalista. Valentina è felice per il suo amico come fosse lei la finalista, al punto da essere commossa fino alle lacrime. Ma adesso viene il difficile. Awed deve condannare al televoto per l'eliminazione uno dei tre compagni rimasti. Lui va per esclusione, volendo accanto a sé Matteo e Valentina, e quindi vota Miryea.

IL VERDETTO PER CAYO PALOMA - Ilary dà lo stop al televoto flash e si prepara a comunicare il verdetto a Roberto, Beatrice e Isolde. La prima a salvarsi e a poter rimanere su Cayo Paloma è Beatrice. Quindi i due amici Isolde e Roberto si giocano il posto restante e vince Isolde. Ciufoli quindi rientra in Italia.

LA SFIDA PER IL QUARTO POSTO IN FINALE - Matteo e Valentina si sfidano per un nuovo posto in finale e allo stesso tempo per non andare al televoto con Miryea. La prova che devono affrontare è di velocità ed equilibrio al tempo stesso, dovendo andare a recuperare un amuleto posto in una piattaforma a metà tra le loro posizioni di partenza costruendo una sorta di ponte mobile con due tavole di legno appoggiate a due funi. Mentre Matteo arriva a prendere l'amuleto e inizia il percorso a ritroso, a Valentina cade in acqua una delle due tavole e così deve ricominciare da capo. Matteo può così volare verso il suo posto in finale.

VALENTINA E ANDREA, UN'AMICIZIA ALLA PROVA - Nella scorsa puntata Valentina è stata l'ultima a rimanere in gara dopo uno stillicidio di nomi dati da Ilary. Una tensione che la Persia ha patito parecchio e che Andrea ha alimentato dicendole che a suo parere l'ordine era di preferenze. Una cosa che da un amico Valentina non si aspettava. Tornati in diretta invece di appianare le cose i due discutono animatamente anche perché Cerioli non la prende per niente bene.

IL QUINTO FINALISTA - Sopite le liti è il momento di sentire qual è il verdetto del televoto su Miryea e Valentina. La vincitrice sarà la quinta finalista mentre la perdente tornerà a casa. E ad andare in finale è Valentia Persia. Miryea si dice comunque felice di questa esperienza, confessa che tra tutte le cose non rifarebbe solo "la pipì in mare" e dopo aver salutato tutti viene invitata ad andare in Palapa, dove l'aspetta una sorpresa. Lei non potrà rimanere su Cayo Paloma perché ha già avuto la possibilità di vivere su un'altra isola. Però Ilary la ingaggia per fare uno scherzo a Beatrice, facendole dire che il pubblico ha deciso di mandarla a casa.

LA NUDITA' NON E' PIU' UN TABU... - Viene mostrato un video in cui vengono raccolti tutti i momenti di scherzoso flirt tra Valentina e Awed, con Miryea terza incomoda. E il video si conclude con Valentina che giura che se fosse arrivata in finale avrebbe fatto il bagno nuda... Manterrà il suo proposito? Provocata da Ilary prima prova a svicolare poi dice che "con la fisicità che ha raggiunto anche davanti a tutta la playa!".

LO SCHERZO A BEATRICE - Arriva Miryea a Cayo Paloma, pronta a far credere a Beatrice che dovrà prendere il suo posto per volontà del pubblico. Dopo i primi baci e abbracci, di fronte alla scelta di Miryea la Marchetti ci rimane malissimo. Prende le sue cose, rifiuta di salutare la povera Miryea, e sale in barca...

LA PROVA DEL FUOCO - I naufraghi rimasti sull'isola affrontano una prova per conquistare il fuoco da portarsi sull'isola dove passeranno l'ultima settimana. Si tratta di una sorta di tiro al bersaglio con una grande fionda. Decisamente più facile a dirsi che a farsi. Alla fine i bersagli colpiti sono solo cinque e non sono abbastanza per conquistare il fuoco. Intanto a Cayo Paloma Beatrice viene riportata sulla spiaggia dopo averle spiegato che era tutto uno scherzo. E adesso il suo umore è decisamente diverso. Ma il sollievo dura poco. Ilary infatti annuncia che lei e Isolde non rimarranno su Cayo Paloma: verrà aperto un televoto flash e la vincitrice sarà la sesta e ultima finalista, la perdente tornerà a casa.

UN MESSAGGIO PER IGNAZIO - Ignazio viene chiamato in disparte nella zona nomination dove gli viene mostrato un video di suo papà Francesco Moser. Ignazio è colpito e commosso.

L'ULTIMA FINALISTA - Viene chiuso il televoto flash per decidere chi tra Isolde e Beatrice sarà l'ultimo finalista. E' la Marchetti a prevalere e unirsi al resto del gruppo mentre la Kostner torna casa.

LA PROVA LEADER - I primi cinque finalisti si devono sottoporre a una prova di resistenza per incoronare il leader di questa settimana, che sarà immune dalla nomination e nominerà uno dei due che andrà al televoto venendo eliminato in apertura della finale. Si tratta di resistere appesi per le braccia con un sacco di sabbia tenuto tra le gambe. Valentina cede subito. Seguita da Ignazio, Awed e Matteo. Andrea è quindi il leader... momentaneo. Perché c'è ancora Beatrice, in arrivo sulla spiaggia, che deve effettuare la prova. E lei la sostiene alla grande, superando il minuto e 27 secondi di Cerioli e rubandogli così la collana da leader.

ULTIMO GIRO DI NOMINATION - Si comincia da Andrea che vota Matteo e Valentina (suscitando lo sdegno di Francesca Lodo, arrivata in studio, con cui si apre un battibecco a distanza). Valentina vota prima Matteo e poi Ignazio. Su Cerioli commenta che per quanto ci si scontri gli vuole bene e non lo può votare. A differenza di quanto fatto da Andrea... si prospetta una settimana di fuoco. Valentina viene "tradita" anche da Awed che la nomina insieme a Matteo. E' la volta quindi di Ignazio: anche i suoi due nomi sono Valentina e Matteo. Chiude proprio Matteo che vota la Persia e Andrea. Il nominato del gruppo è quindi Matteo, che si scontrerà con chi sarà nominato dalla leader Beatrice.

L'ULTIMA SPIAGGIA - Gli ultimi giorni i naufraghi li trascorreranno a Cayo Paloma arrivati lì accolgono il verdetto di Beatrice: il secondo ad andare al televoto insieme a Matteo sarà Awed.