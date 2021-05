Isolde trasforma "L'Isola dei Famosi" in una discoteca

Dj Isolde è pronto a far ballare i naufraghi dell' Isola dei Famosi . La campionessa sulla spiaggia si impegna a fondo per trasformare Playa Reuniòn in un dancefloor... a tema tirolese. Isolde è legatissima agli abiti tradizionali e anche Miryea, inaspettatamente, è una grande fan del genere. Le due si mettono a ballare coinvolgendo nelle coreografie anche tutti i compagni.

"Secondo me in una finale vera e propria ci dovrebbe essere anche un po’ di musica per poter scatenarsi un attimo", afferma Isolde. Una dichiarazione che coglie un po' di sorpresa gli altri concorrenti, che pensavano di averla inquadrata come una donna composta e tranquilla.

Mentre Awed è intento a fare un pisolino, Ignazio lo sveglia e lo sprona a rimboccarsi le maniche per dedicarsi a un po’ di attività fisica. Sotto lo sguardo attento del sergente Moser, la recluta Awed si impegna tra flessioni, addominali e che finiscono per stremarlo. E come se non bastasse, Ignazio trascina Awed anche in una missione di recupero legna. "Non ho ancora capito se Ignazio vuole farmi arrivare in finale o vuole farmi fuori prima", si chiede il povero youtuber.

