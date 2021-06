"Isola dei Famosi", i naufraghi "riconquistano" il fuoco ed è una grande festa per tutti

Sull' "Isola dei Famosi" i naufraghi festeggiano una bella notizia. A Cayo Paloma viene infatti recapitato un altro comunicato, che recita: “l’Isola premia l’impegno e non solo il risultato, per questo motivo vi siete conquistati il diritto ad avere nuovamente il fuoco. Vi arriverà un acciarino, fatene buon uso”. I naufraghi esultano e festeggiano la vittoria, tra cinque alti, abbracci e “anche il sorriso che è tornato nello sguardo del Cerioli” , dice Matteo.

Beatrice dice ai maschi dell’Isola “ancora una volta le donne hanno fatto il lavoro sporco”, dato che proprio lei e Valentina sono state le protagoniste della pesca. Inizia così una cerimonia collettiva in cui tutti contribuiscono a costruire il luogo in cui verrà acceso il fuoco. La felicità è definitivamente scoppiata e tra un fischiettio e l’altro, c’è chi porta massi e chi procura legname, persino il “soldato Awed”, sfinito come sempre. Il fuoco è acceso e la bella notizia è che “avendo digiunato fino ad oggi, abbiamo anche delle porzioni in più” ricorda Matteo.

Matteo intanto decide di farsi dare da Beatrice carta e penna, che questa aveva vinto come ricompensa tempo fa, per scrivere una lettera ad Awed. La lettera è piena di “tante belle parole che forse non si aspetta” che Matteo darà l’indomani insieme a un piccolo regalo: due pietre bianche e rosse, molto simili, da tenere una per uno. Quello che l’ex-pupo ha trovato sull’Isola è un vero amico e crede che appunto “la lettera con le parole di un amico vero possa fare piacere a un meraviglioso ragazzo della sua età”.

Nonostante il clima allegro, Valentina non ha ancora superato il fatto che Andrea serbi ancora del rancore nei suoi confronti e decide di parlarne con Matteo. Quello che la romana soffre più di tutto è il fatto di essersi sentita scavalcata come amica da altri naufraghi, non avendo più da parte di Andrea quelle attenzioni che le dedicava. La naufraga scoppia in lacrime pensando alla piega che ha preso “un percorso che io pensavo di fare abbracciato” e al fatto che, mentre lei sta male pensando a ciò, a lui non gliene frega niente. “E se non te ne frega niente a te, perché ce devo piagne io?”.