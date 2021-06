"Isola dei Famosi", ultimi giorni tra confessioni e amicizie infrante

Ultimi giorni per i finalisti de " L'Isola dei Famosi 2021 " e ultimi giorni per dirimere incomprensioni o lasciarsi andare a confessioni. Beatrice e Awed hanno modo di confrontarsi dopo le nomination di lunedì. La giovane chiede al compagno se sia lei il motivo del suo sconforto di questi giorni, ma lo youtuber nega, sottolineando che la ragione principale è dovuta a questa nuova situazione unita al trauma che questo ha avuto vedendosi magrissimo allo specchio.

Sdraiati in spiaggia sotto il sole, Matteo e Ignazio ascoltano poi una confessione di Awed. Il giovane racconta che durante una diretta, dopo aver parlato con la madre, ha ricevuto una teglia di parmigiana e una doppia opzione: dividerla col gruppo degli Arrivisti, oppure mangiarsela da solo. La scelta del naufrago è stata la più egoista tra le due, dettata dalla fame. Dopo il segreto di Awed, Matteo scherza: "Dopo tutto quello che ho fatto per te" e decide di trascinare l’amico in acqua, che continua a ribadirgli quanto grossa fosse la teglia di cibo. Invece Ignazio sentenzia ironico: "Sei il mio eroe assoluto!".

Valentina e Matteo parlano di Andrea e della discussione che quest'ultimo ha avuto con la naufraga in puntata. La comica romana dice che, nonostante gli screzi, lei rifarebbe tutto quanto perché Andrea "è un ragazzo che merita tanto, testone e orgoglioso come lei, ma pronto a chiarirsi con uno sguardo. Quello che manca a Valentina sono le piccole attenzioni che prima Andrea le dedicava e che ora non fa più. "Mi piacerebbe che questa amicizia a cui tengo particolarmente continuasse anche fuori" dice lei. Secondo la naufraga, Andrea ogni volta tira su dei muri che puntualmente crollano e si augura: "Speriamo che anche stavolta, butterà giù il muro per arrivare in finale in amicizia.