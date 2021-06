"L'Isola dei Famosi 2021", i naufraghi alla disperata ricerca del fuoco

Ultima settimana per i naufraghi de "L'Isola dei Famosi 2021". I finalisti sono stati tutti trasferiti su Cayo Paloma, senza fuoco e con razioni di riso ridotte... A dispetto del contesto paradisiaco dunque la vita per loro è tutt'altro che facile...

L'assenza del fuoco non solo rende impossibile cuocere del cibo, ma anche dormire all'aperto. La situazione influisce sull'umore di qualcuno, come Andrea, le cui sensazioni sono molto negative,mentre Valentina, nonostante queste difficoltà evidenti, è "carica a tremila" seguita da Matteo intenzionato a dare il meglio di sé.

Non mancano le occasioni di confronto, come quello tra Awed e Beatrice, dopo che lei lo ha mandato al televoto. La modella ammette di averlo fatto perché ancora "col dente avvelenato" e si augura però di recuperare il buon rapporto degli primi tempi. Awed però con il trasferimento nella nuova isola è precipitato nello sconforto più nero: fame, dimagrimento e nomination per lui sono state troppo. I compagni provano a tirarlo su di morale. E tutti quanti per non pensare alle difficoltà del momento si godono lo splendido mare di Cayo Paloma.