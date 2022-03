"Isola dei Famosi" al via, Ilary Blasi ci porta in Honduras: guarda chi sono i naufraghi

Prende il via, in prima serata su Canale 5, la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” con due appuntamenti settimanali.

Al timone del programma, per il secondo anno Ilary Blasi. New entry i due opinionisti in studio: Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Grande ritorno per Alvin nelle vesti di inviato in Honduras per la quarta volta.