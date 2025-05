Simona Ventura opinionista de "L'Isola dei famosi 2025": "Sono pronta a bacchettare i naufraghi"

Sul rapporto con i naufraghi, Simona Ventura preannuncia che interverrà in puntata "senza filtri". "Dico tutto quello che passa per la testa e non so bene cosa succederà. Mi piace l'essenza dell'Isola basata sulla sopravvivenza e la convivenza forzata", dice "Supersimo" che poi aggiunge: "Se serve sono pronta a bacchettare i concorrenti".