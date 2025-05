A "L'Isola dei famosi" sbarcano anche Lorenzo Tano e Carly Tommasini

Carly Tommasini è conosciuta sui social e in tv per il suo impegno nella sensibilizzazione su questioni relative all’identità di genere e alla transizione. Ha iniziato la sua carriera come make up artist e, grazie al suo seguito sui social, è diventata un punto di riferimento nella comunità LGBTQ+. Il suo percorso di transizione è iniziato a 21 anni e ha parlato apertamente delle sfide che ha dovuto affrontare. Oltre al suo lavoro come modella e influencer, Carly Tommasini è attivamente coinvolta nella promozione dei diritti delle persone transgender, partecipando a progetti e iniziative che mirano a sensibilizzare l'opinione pubblica e favorirne l’accettazione.