E-hybrid: il plug-in secondo Volkswagen

Nelle condizioni ottimali, quando i due motori benzina ed elettrico, lavorano in sinergia si arriva a consumare meno di un litro di carburante ogni 100 km!



Volkswagen Tayron è l’ultimo arrivato in ordine di tempo: spazioso, pensato per le famiglie e per i lunghi viaggi, può ospitare fino a sette persone (ma non nella versione ibrida plug-in); Tiguan , invece, è un suv versatile con un design accattivante che può contare su un’autonomia complessiva di oltre 800 Km.