Suor Cristina: "Partecipai a 'The Voice' grazie a Papa Francesco"

C'è qualcun altro che vuole ringraziare Papa Francesco, scomparso il 21 aprile. È Cristina Scuccia, che nel 2014, quando ancora portava il velo e si chiama Suor Cristina, partecipò alla seconda edizione di "The Voice of Italy" stupendo tutti e vincendo. "Ho partecipato a 'The Voice' grazie a Papa Francesco - racconta lei all'agenzia Adnkronos -. Sin dall'inizio del suo Pontificato, invitò tutti i consacrati, gli uomini e le donne dalla Chiesa a uscire dai conventi, ad aprire le porte per raggiungere le periferie del mondo. Dunque ci sentivamo chiamati in causa. E così, quando è arrivata la chiamata della redazione, l'ho percepita come un segno: far arrivare la parola di Dio dove di solito non c'è".