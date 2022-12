Suor Cristina dice addio al velo: "Oggi lavoro come cameriera in Spagna"

Da video

Tra le notizie di spettacolo più lette e discusse dell'anno che sta per concludersi c'è la decisione di Suor Cristina, che ha detto addio al velo per iniziare una nuova vita. Conosciuta al grande pubblico per la vittoria nel 2014 del talent "The Voice", Cristina Scuccia ha raccontato il suo radicale cambiamento nel salotto di "Verissimo", dove ha provato a descrivere i pensieri che l'hanno spinta a tutto ciò.



"La mia è stata una scelta coraggiosa, ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me - raccontò a novembre nella trasmissione di Silvia Toffanin - Ho fatto un salto nel vuoto ed ero preoccupata di finire sotto un ponte, lo ripetevo sempre alla mia psicologa. Oggi invece vivo in Spagna e faccio la cameriera".

Cristina ha quindi raccontato come "il successo non abbia messo in crisi la vocazione, bensì abbia favorito un percorso di crescita". All'addio alla vita religiosa si è aggiunto il dolore per la scomparsa del padre in pieno periodo Covid-19, ma come spiegato a "Verissimo" il sorriso è tornato anche grazie a una fede che non l'ha mai abbandonata.

E durante il programma di Canale 5, Cristina ebbe modo di parlare anche dell'amore, rivelando di crederci sempre pur non essendo una priorità. "Sono innamorata della vita e di me stessa. Bisogna curarsi e amarsi prima di poter pensare agli altri. Ho cambiato l’abito ma l’essenza è sempre quella".