Chiara Balistreri sull'arresto dell'ex fidanzato Gabriel Constantin: "Battaglia vinta"

Per Chiara Balistreri, che sui social si era mostrata con il volto tumefatto dalle percosse, l'analisi condotta sui post dell'ex dalla Romania è stata determinante per porre fine alla latitanza. "Lui pubblicava foto dove si vedevano targhe delle macchine e non si preoccupava di dove fosse perché non c'era un mandato di arresto internazionale", afferma la giovane che poi lancia un appello: "Non è possibile che una donna debba fare tanto rumore per essere ascoltata. Il mio pensiero oggi è rivolto a quelle donne che non hanno la possibilità di esporsi sui media", afferma.