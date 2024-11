Mediaset, campagna per la "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne"

La campagna Mediaset, l'azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi, in collaborazione con la concessionaria digitale Mediamond, si espande grazie agli impianti Digital Out Of Home, attivi dal 24 novembre al 1° dicembre nelle stazioni ferroviarie, nella linea M4 di Milano e nei quartieri CityLife e Porta Nuova. In particolare, i maxi led Viganò e Vespucci, riconoscibili per la loro iconica forma a casa, affrontano il tema della violenza domestica con una creatività coinvolgente. Un QR code sugli impianti consente un’esperienza immersiva, simulando un salotto domestico in cui riecheggiano voci maschili intimidatorie, trasmettendo un messaggio potente contro ogni forma di abuso.