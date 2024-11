Violenza sulle donne, +57% richieste aiuto al 1522 nei primi 9 mesi del 2024

Le maggiori richieste da chi subisce violenza in famiglia - A chiamare il 1522 sono principalmente donne vittime di violenza da parte dei mariti o dei compagni o di ex che non hanno accettato la fine della relazione. La fascia di età che maggiormente contatta il 1522, come per gli anni precedenti, è compresa tra i 35 ed i 50 anni, anche se sono in crescita le richiesta da parte di donne più giovani. Sono principalmente italiane, seguite da donne dell'Europa dell'est e del Sud America, generalmente stabilii da più tempo in Italia. Mentre donne indiane, pakistane, bengalesi, cingalesi contattano il 1522 nel momento dell'emergenza o su segnalazione di ospedali, insegnanti o servizi sociali.