Veneto, consigliera regionale leghista rivela in aula: "Ho subito anch'io violenza"

Per la cronaca: l'Osservatorio anti-violenza, proposto dalla capogruppo del Pd Vanessa Camani, è stato poi approvato all'unanimità dall'assemblea veneta. Il giorno dopo, Silvia Cestaro, al telefono con l'Ansa, ha ripreso in mano le emozioni e il significato del suo difficile coming out: "Sono passati tanti anni - spiega - Ho fatto uno sforzo enorme ma lo scopo era quello di sensibilizzare e spingere tante donne che stanno patendo in scenari tutti differenti l'uno dall'altro". "Tutti i colleghi e le colleghe - aggiunge - hanno una grande sensibilità, si sono avvicinati, qualcuno mi ha parlato di esperienze vissute, alcuni di situazioni viste come sindaci. È un male che ammorba la società, e di questo si parla poco". Riguardo alle recenti affermazioni che legano l'aumento dei casi di violenza all'immigrazione clandestina, Cestaro ha commentato: "riportare tutto a un minimo comun denominatore rischia di svilire una piaga sociale. Il mio intervento ha voluto proprio riportare alla realtà dopo tante parole, e far capire che può succedere a chiunque, in qualunque contesto. Alla fine quel che conta è dare forza a chi non riesce a parlare, a far emergere il sommerso. Il provvedimento è passato all'unanimità, e questo vuol dire che tutti ci credono".