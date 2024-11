"La violenza sulle donne è un tema che siamo al di là dal risolvere", ma "le cause vanno affrontate tutte quante". A dirlo, dopo le polemiche per le parole del ministro Valditara, è il premier, Giorgia Meloni. Secondo cui "ci sono dati che parlano di un'incidenza significativa dell'immigrazione illegale di massa. E l'Italia continuerà a lavorare per fermarla". Ma al tempo stesso, chiarisce, "ci sono anche altre cause su cui lavoreremo".