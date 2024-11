Il centrosinistra si conferma in Emilia-Romagna e si riprende l'Umbria | Meloni: "Auguri, auspico collaborazione"

Tornata elettorale regionale che sorride al centrosinistra che trionfa in Emilia-Romagna con Michele de Pascale che supera ampiamente Elena Ugolini, e mentre in Umbria, con Stefania Proietti, riesce a strappare il governo della regione alla presidente uscente Donatella Tesei. E se la prima affermazione era ampiamente prevista, nel secondo caso la contesa sembrava molto più incerta. Nella coalizione di centrosinistra affermazione del Pd che esulta per percentuali definite "straordinarie" dalla segretaria Elly Schlein (quasi il 42% in Emilia Romagna, oltre il 31% in Umbria), mentre il Movimento 5 stelle deve fare ancora una volta i conti con un risultato deludente nei territori.