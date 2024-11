"Non lasciamo respirare chi è dietro quel vetro". Le parole del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro alla presentazione a Roma di una nuova auto per il trasporto di detenuti al regime del 41 bis e di alta sicurezza scatenano le polemiche. A indignare alcuni parlamentari, che chiedono le dimissioni, è l'intervento di Delmastro, due giorni, fa durante la presentazione del mezzo blindato che ha al suo interno anche una "cellula detentiva". "È per il sottoscritto un'intima gioia l'idea di veder sfilare questo potente mezzo che dà prestigio, con sopra il Gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria e far sapere ai cittadini come noi sappiamo trattare e incalziamo chi sta dietro quel vetro e non lo lasciamo respirare. Credo che in una visione molto semplificata dell'esistenza sia una gioia anche per tutti i ragazzi che vogliono scegliere di servire lo Stato con la divisa della polizia penitenziaria", aveva detto il sottosegretario nel suo intervento.