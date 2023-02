Caso Cospito, Andrea Delmastro indagato dalla Procura di Roma

Donzelli aveva letto in Aula alcune parti di una relazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in cui erano riportate le conversazioni in carcere di Cospito con i suoi compagni di detenzione al 41 bis.

Il numero due del Copasir aveva poi accusato di connivenza con la mafia e il terrorismo alcuni deputati del Pd, che si erano recati in delegazione in visita al carcere dove Cospito era detenuto. Poche ore dopo Delmastro aveva dichiarato di essere stato lui a rivelare i contenuti dell'atto, secondo lui non coperti da segreto.