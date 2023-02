Alfredo Cospito, Nordio respinge l'istanza di revoca del 41 bis: "Pericolo di comunicazioni con l'esterno"

La difesa annuncia il ricorso. Il regime di carcere duro per l'anarchico era stato disposto il 4 maggio 2022, dall'allora ministro Marta Cartabia, per la durata di quattro anni

La decisione di Nordio è arrivata con un provvedimento articolato. A comunicarlo al legale di Cospito è stato il direttore del carcere di Opera, dove al momento è detenuto l'anarchico dopo il suo trasferimento dalla casa circondariale di Bancali, a Sassari, per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. La decisione del ministro tiene conto anche del parere trasmesso dalla Dna a via Arenula nei giorni scorsi nella quale si afferma sostanzialmente che per "contenere l'indubbia carica di pericolosità sociale del detenuto" potrebbe essere "idoneo" anche il regime "dell'alta sicurezza" ma l'ultima risposta spetta "all'autorità politica".

Nel ricorso a Nordio, l'avvocato Flavio Rossi Albertini faceva riferimento a "fatti nuovi" non "sottoposti alla cognizione del Tribunale di Sorveglianza di Roma". Il difensore dell'anarchico, in particolare, faceva riferimento alle motivazioni della sentenza della Corte d'Assise di Roma con cui nel 2019 ha assolto tutti gli imputati, ritenuti legati a movimenti anarchici, dall'accusa di associazione con finalità di terrorismo disponendo condanne per altre fattispecie minori. I giudici hanno depositato le motivazioni il 13 dicembre. Nel documento i magistrati capitolini "escludono l'esistenza, presso il centro sociale Bencivenga", nella zona di via Nomentana a Roma, di una "cellula presuntivamente ritenuta affiliata alla Federazione anarchica informale (Fai)". Il riferimento è ai "legami e ai confronti epistolari intrattenuti tra gli imputati e Cospito". Sull'anarchico abruzzese si afferma che non "vuole manipolare la personalità di uno degli imputati e strumentalizzare il giovane anarchico facendone veicolo all'esterno della propria posizione politica".

"Istigava la galassia anarchica" Alfredo Cospito ha istigato la galassia anarchica ad azioni violente e il pericolo di comunicazioni dal carcere continua a sussistere. E' una delle motivazioni - a quanto si è appreso - alla base del provvedimento con cui il ministro Nordio ha rigettato l'istanza di revoca del 41 bis. A pesare, anche la sussistenza della pericolosità sociale dell'anarchico, rimasta immutata. A inizio febbraio Alfredo Cospito parlando col consigliere lombardo Michele Usuelli aveva negato la notizia di continuare a dare ordini agli anarchici.

Il sottosegretario Ostellari: "Lo Stato non cede ai ricatti" "Condivido e sostengo la decisione del ministro Nordio", ha dichiarato il sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Ostellari. "Allo stato attuale, fino a diverse indicazioni da parte del personale medico e della magistratura, non sussistono ragioni che giustifichino diversi intendimenti. La pericolosità del soggetto è nota e certificata e lo Stato non cede ai ricatti o alle intimidazioni dei violenti".