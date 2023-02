Caso Cospito, minacce a un manager in un volantino firmato dalla Fai | Piantedosi: "Sono modalità già viste"

Le minacce al manager: "Verrà colpito a morte davanti alla famiglia"

"Per Alfredo Cospito fratello e compagno". Inizia così il messaggio contenuto nel volantino dattiloscritto. "La Fai, federazione anarchica informale, non dimentica Alfredo e gli altri compagni e per risposta all'attacco alla libertà del movimento anarchico colpirà gli uomini per far morire le strutture". Il manager minacciato nel volatino viene descritto come "l'anima nera delle operazioni di mercato (...), al servizio della guerra che alimenta la morte in Ucraina". Un "verme della società che orienta e determina le guerre per fare ricchezza ingiusta con qualsiasi mezzo, traditore di ogni ideale per arricchire il sistema, indossa mille maschere ma vende morte e non lo racconta nemmeno ai figli (...). Verrà colpito a morte davanti alla famiglia".